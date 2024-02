Economia: Tremonti, debito record effetto della globalizzazione finanziaria ancora in atto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi sono emersi nuovi soggetti finanziari, fondi senza patria: "Emerge una mutazione nella struttura del capitalismo". L'ex ministro richiama il recente discorso a Washington di Mario Draghi, per la prima volta critico della globalizzazione: "È importante che sia stato fatto notare che fossero necessarie le regole. Un rilievo critico, ed è positivo che sia stato fatto da Draghi. Facendo un po' d'ironia verrebbe da dire che sembra che un Borbone esprima dubbi sulla monarchia". In questo contesto di crisi e di globalizzazione finanziarizzata c'è un dato che per Tremonti va messo in luce: "Tra Usa e Cina non è detto che si arrivi ad uno scontro. È vero che la Cina è in crisi, ma non credo sia la strada giusta trapiantare lì il modello economico occidentale. Usa e Cina si affacciano sullo stesso oceano, hanno davanti uno stesso destino. In questo senso - conclude - vanno ricordate le parole del presidente Theodore Roosevelt all'apertura del Canale di Panama: potrebbe essere il nuovo Mediterraneo". (Rin)