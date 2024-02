Armenia: Pashinyan, abbiamo sospeso nostra partecipazione alla Csto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia ha sospeso la sua partecipazione all'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Lo ha reso noto il premier armeno, Nikol Pashinyan, in un'intervista al canale televisivo "France24". "A nostro avviso, il Trattato di sicurezza collettiva non è stato rispettato nei confronti dell'Armenia, in particolare negli anni 2021-2022, e non possiamo ignorare questo fatto. Abbiamo congelato la nostra partecipazione a questo trattato. Vediamo cosa succederà dopo", ha detto il primo ministro. Pashinyan ha precisato che la base militare russa che si trova in Armenia non ha nulla a che fare con la Csto. "Questo è un quadro giuridico-contrattuale completamente diverso, e non abbiamo avuto l'occasione di affrontare l'argomento", ha aggiunto il premier armeno. (Res)