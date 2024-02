Brasile-Russia: Lula incontra Lavrov e conferma presenza al vertice Brics in Russia ad ottobre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo ha detto di non aver avuto nessun contatto con omologhi occidentali, incluso Blinken e il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, a margine della riunione del G20 a Rio de Janeiro. "Apparentemente hanno cercato (...) in ogni modo possibile di evitare di comunicare con la nostra delegazione", ha affermato Lavrov in conferenza stampa, aggiungendo che questo atteggiamento "non porta a nulla di buono". Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti non hanno fatto alcuna proposta seria alla Russia per quanto riguarda il dialogo sulla stabilità strategica e che Mosca rimane pronta a confrontarsi a tal proposito sulla base della piena considerazione delle istanze russe, senza eccezioni. (Brb)