Indonesia: avanza il processo di adesione all'Ocse (2)

- "Gli standard dell'Ocse diventeranno al contempo parametri di riferimento e migliori pratiche, e elemento di supporto per lo sviluppo dell'Indonesia", ha dichiarato in proposito il ministro coordinatore per gli Affari economici indonesiano Airlangga Hartarto lo scorso agosto, dopo che a luglio Giacarta ha espresso l'intenzione di aderire al gruppo delle economie avanzate. Tramite l'adesione all'Ocse, il Paese asiatico punta anche a migliorare la propria reputazione e la stabilità economica interna per attrarre un maggior volume di investimenti diretti dall'estero. (Fim)