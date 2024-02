Usa-Cina: assistente segretaria Kendler, limiteremo restrizioni ai soli chip avanzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Commercio Usa ha annunciato a dicembre l'intenzione di valutare gli acquisti di chip legacy da parte della Cina, un annuncio che sembrava preludere all'imposizione di restrizioni anche in questo segmento del settore. Kendler ha spiegato però che "lo scopo della valutazione relativa ai chip legacy è di comprendere meglio il settore (...) per assicurarci di disporre di catene di fornitura più resilienti". Secondo la funzionaria, gli Stati Uniti "si sono sforzati molto di limitare il più possibile la portata dei controlli sui semiconduttori, per assicurarci di rispondere soltanto alle minacce alla nostra sicurezza nazionale e nulla più". (segue) (Git)