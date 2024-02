Usa-Cina: assistente segretaria Kendler, limiteremo restrizioni ai soli chip avanzati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso ottobre gli Stati Uniti hanno radicalmente rivisto le restrizioni all'esportazione di chip avanzati alla Cina, estendendole a 45 Paesi che vantano stretti legami commerciali con la prima potenza asiatica. "La nostra preoccupazione è che le aziende cinesi utilizzino queste destinazioni per aggirare i nostri controlli", ha spiegato Kendler. Lo scorso agosto il colosso cinese dell'elettronica per le telecomunicazioni Huawei Technologies ha lanciato un nuovo smartphone dotato di chip all'avanguardia con architettura a 7 nanometri, violando in apparenza le restrizioni già imposte dagli Stati Uniti. (Git)