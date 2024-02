Mar Rosso: Usa incriminano quattro uomini per contrabbando di armi agli Houthi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pahlawan è stato inoltre accusato di aver trasportato illegalmente una testata esplosiva, pur sapendo che gli Houthi avrebbero potuto utilizzarla per attaccare navi commerciali. L'arresto dei quattro contrabbandieri e il sequestro di un piccolo carico di componenti per missili sono stati effettuati l'11 gennaio scorso durante un controverso raid al largo delle coste della Somalia, che ha portato alla morte di due militari statunitensi. Secondo indiscrezioni della stampa Usa, il raid venne ordinato dai vertici della Marina Usa a dispetto di condizioni proibitive sul piano operativo, a causa del mare molto mosso. (Was)