Usa: rapido aumento degli ingressi illegali di cittadini cinesi dal confine con il Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno assistito a un repentino aumento degli ingressi illegali di migranti cinesi dal confine con il Messico nel corso del 2023, una tendenza che sembra coincidere con le difficoltà economiche della prima potenza asiatica, alle prese con un marcato rallentamento della crescite e un elevato tasso di disoccupazione giovanile. Secondo l'agenzia di stampa "Kyodo", che cita dati ufficiali delle Dogane e Polizia di frontiera degli Stati Uniti (Cbp), i cinesi fermati dalle autorità statunitensi al confine con il Messico nel corso dell'anno fiscale 2023 sono stati oltre 24mila, un dato di molto superiore al totale del decennio precedente: nell'arco di 11 anni, dall'anno fiscale 2012 al 2022, il numero totale dei cinesi arrestati al confine meridionale degli Stati Uniti era stato inferiore a 15.000. "Kyodo" menziona in particolare un varco noto per gli attraversamenti illegali al confine tra Messico e California, dove secondo un funzionario locale i cinesi sono arrivati a rappresentare circa il 30 per cento del totale degli ingressi illeciti. (segue) (Was)