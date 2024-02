Usa: rapido aumento degli ingressi illegali di cittadini cinesi dal confine con il Messico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come candidamente ammesso dai migranti cinesi consultati da "Kyodo", la priorità dopo l'attraversamento illegale del confine statunitense è l'iscrizione dei figli alle scuole pubbliche e l'accesso ad altri servizi sociali. Stando ai dati forniti dall'Università di Syracuse, su oltre 4.570 domande di asilo presentate da migranti cinesi e prese in esame dalle autorità Usa lo scorso anno, il tasso di concessione di asilo è stato superiore all'80 percento, rispetto alla media di circa il 50 percento delle domande presentate da migranti di altre nazionalità. (Was)