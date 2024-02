Usa: negato a Trump rinvio esecuzione condanna per frode a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Arthur Engoron di New York ha respinto la richiesta presentata dagli avvocati di Donald Trump di rinviare l'esecuzione della condanna per frode ai danni dell'ex presidente, che la scorsa settimana è stato condannato al pagamento di ben 354,8 milioni di dollari più gli interessi. Secondo il giudice, i legali di Trump non hanno fornito ragioni valide per rinviare o sospendere l'esecuzione della sentenza. Trump è stato accusato dallo Stato di New York di aver gonfiato il valore delle sue attività e del suo patrimonio per ottenere dalle banche condizioni di credito più favorevoli. Dal pronunciamento della sentenza, lo scorso venerdì, all'importo complessivo della sanzione si sono sommati ogni giorno più di 87mila dollari di interessi. (segue) (Was)