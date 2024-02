Usa: negato a Trump rinvio esecuzione condanna per frode a New York (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i legali di Trump, che hanno già annunciato l'intenzione di ricorrere in appello, la sentenza pronunciata dal giudice Engoron conterrebbe almeno due errori di contenuto, e la procuratrice generale di New York Letitia James avrebbe violato le pratiche consolidate rendendo immediatamente esecutiva la condanna. L'immediata registrazione della condanna a carico di Trump complica il lavoro dei suoi avvocati, che proprio dal momento della registrazione hanno 30 giorni di tempo per ricorrere in appello. (Was)