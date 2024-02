Haiti: Usa, Brasile organizzano riunione ministeriale su missione di supporto alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e il Brasile hanno co-ospitato una ministeriale a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G20 per agevolare lo schieramento di una missione di Supporto alla sicurezza multinazionale (MSS) ad Haiti. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. I partecipanti hanno discusso della necessità di sostenere il popolo e la Polizia nazionale di Haiti per far fronte all'instabilità e alla violenza senza precedenti che affliggono il Paese. Il segretario di Stato Antony Blinken ha aperto l'evento, e l'ambasciatrice Gisela Padovan, sottosegretaria per l'America Latina e i Caraibi del Brasile, e la vice segretaria generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed hanno tenuto interventi introduttivi. (segue) (Was)