Haiti: Usa, Brasile organizzano riunione ministeriale su missione di supporto alla sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti dei governi del Kenya e di Haiti hanno tenuto interventi evidenziando l'urgente necessità di un robusto supporto internazionale alla missione. Benin, Canada, Francia, Germania e Giamaica hanno annunciato impegni finanziari, di personale e in natura per la missione durante questo evento. Le Nazioni Unite hanno istituito un fondo fiduciario per questa missione in grado di ricevere contributi aggiuntivi. L'impegno degli Stati Uniti nei confronti del popolo di Haiti e il successo della Mss rimane saldo, afferma la nota del dipartimento di Stato. La comunità internazionale ha ribadito in questo evento la sua volontà di rispondere alla chiamata di aiuto del popolo haitiano per ripristinare la pace e la sicurezza. (Was)