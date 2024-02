Usa: documenti Mar-a-Lago, legali Trump chiedono l'archiviazione del Caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legali dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno presentato ieri quattro lunghi esposti per chiedere l'archiviazione del processo penale relativo ai documenti riservati custoditi dall'ex presidente nella sua residenza privata di Mar-a-lago, in Florida. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", secondo cui i legali di Trump sostengono che le accuse a carico di Trump e il procuratore speciale che le ha formulate, Jack Smith, siano illegittimi. All'inizio di questo mese un collegio di tre giudici di Washington aveva respinto un ricorso presentato dai legali di Trump, che sosteneva l'immunità dell'ex presidente dall'accusa legata alla gestione impropria dei documenti presidenziali. I giudici avevano argomentato che "sarebbe un paradosso se il presidente, cui è attribuito il dovere costituzionale di 'assicurarsi che le leggi vengano fedelmente eseguite', fosse il solo funzionario in grado di violare impunemente tali leggi". (segue) (Was)