Usa: documenti Mar-a-Lago, legali Trump chiedono l'archiviazione del Caso (2)

- In uno degli esposti presentati ieri, i legali di Trump hanno definito tale parere "male argomentato": "L'analisi del collegio di Washington non è convincente per molteplici ragioni", afferma l'esposto, che chiede a nome di Trump una "ulteriore revisione di tale erronea decisione, inclusa (...) una revisione da parte della Corte Suprema, laddove necessario". I legali di Trump hanno sostenuto anche che la nomina del procuratore speciale Jack Smith da parte del procuratore generale Merrick Garland sia illegale: secondo gli avvocati dell'ex presidente, infatti, la Costituzione non attribuirebbe a Garland il potere di investire "senza la conferma del Senato un privato cittadino, e per giunta un alleato politico, del potere prosecutorio degli Stati Uniti". (Was)