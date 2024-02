Ucraina: Zelensky su "Fox News" dal fronte, siamo in una fase difficile della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo e i soldati ucraini sono resilienti, ma il sostegno militare e politico degli alleati è molto importante. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante una intervista dal fronte con l'emittente "Fox News". "Stiamo entrando in una nuova fase della guerra, più difficile: le munizioni sono scarse, e i russi hanno il controllo dei cieli", ha detto, ricordando ai partner internazionali che le forze ucraine hanno bisogno degli strumenti necessari per contrastare gli aerei russi. (Was)