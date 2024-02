Ucraina: Zelensky, Putin vuole distruggerci, dobbiamo costringerlo a negoziare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina va avanti "da due anni, e non ha pochi giorni: solo uno sforzo congiunto della comunità internazionale può costringere la Russia a negoziare". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensyk, durante una intervista dal fronte con l'emittente "Fox News". "Dobbiamo spingere Putin a capire che il mondo ha bisogno di pace, e che non può occupare e distruggere l'Ucraina: perché questo è quello che lui vuole", ha detto. (Was)