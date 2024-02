Ucraina: Zelensky ribadisce, i russi hanno perso più di 400 mila uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno perso più di 400 mila uomini nella guerra in Ucraina. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante una intervista dal fronte con l'emittente "Fox News", ribadendo i numeri pubblicati dal ministero della Difesa di Kiev. "Il rapporto con i russi è di uno a cinque: per ogni soldato ucraino morto, ne sono morti cinque tra i russi", ha detto, aggiungendo che "decine di migliaia di ucraini sono morti, e decine di migliaia di bambini sono stati rapiti e deportati". (Was)