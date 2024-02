Usa: la navicella spaziale privata Odysseus è arrivata sulla Luna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La navicella spaziale statunitense Odysseus, costruita dall'azienda texana Intuitive Machines, è atterrata con successo sulla superficie lunare. L'allunaggio del velivolo, senza un equipaggio a bordo, rappresenta il primo dalla storia missione Apollo 17 del 1972, ed è il primo effettuato da una navicella privata. Il lander è stato lanciato nello spazio il 15 febbraio scorso a bordo di un missile Falcon 9 prodotto da SpaceX, la società spaziale fondata da Elon Musk, ed è atterrato sulla Luna dopo un viaggio di sei giorni, durante i quali ha percorso quasi un milione di chilometri. L'allunaggio è avvenuto nei pressi di un cratere denominato Malapert A, vicino al Polo Sud lunare. La sonda non ha un equipaggio a bordo: ci sono invece diversi strumenti scientifici della Nasa, che saranno utilizzati per raccogliere dati sulla Luna per circa una settimana. (Was)