Brasile-Russia: Lula incontra Lavrov e conferma presenza al vertice Brics in Russia ad ottobre

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha confermato la presenza al vertice Brics che si terrà ad ottobre in Russia nel corso di un incontro tenuto ieri a Brasilia con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Durante la riunione, i due interlocutori hanno discusso anche temi legati all'agenda bilaterale e i dibattiti del G20, oltre a questioni globali. Il presidente brasiliano, riferisce una nota, ha ribadito "l'importanza di una nuova governance globale per affrontare questioni come l'intelligenza artificiale e il cambiamento climatico, che non possono essere affrontate in modo isolato". Il blocco delle economie emergenti Brics include Brasile, Cina, Russia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, India, Iran e Sudafrica. (segue) (Brb)