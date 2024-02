Brasile-Russia: Lula incontra Lavrov e conferma presenza al vertice Brics in Russia ad ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavrov ha visitato il Brasile in occasione dell'incontro dei ministri degli Esteri del G20, che si è svolto questa settimana a Rio de Janeiro. Il ministro degli Esteri russo si è congratulato con il presidente Lula per aver organizzato l'incontro ministeriale a Rio e "ha trasmesso il messaggio di sostegno del presidente Putin alla presidenza brasiliana del gruppo". Il presidente brasiliano ha confermato che si recherà in Russia in occasione del vertice dei Brics. Lavrov ha ribadito il suo sostegno alla richiesta del Brasile di occupare un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, secondo quanto riportato in nota. Durante l'incontro, che si è svolto pochi giorni prima del secondo anniversario del conflitto tra Russia e Ucraina, Lula ha ribadito la posizione secondo cui "il Brasile resta disposto a collaborare agli sforzi a favore della pace". (segue) (Brb)