Brasile-Russia: Lula incontra Lavrov e conferma presenza al vertice Brics in Russia ad ottobre (3)

- Lula e Lavrov si sono incontrati due giorni dopo la riunione del presidente brasiliano con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sempre a Brasilia. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha ribadito l'impegno di Washington a collaborare con il Brasile nel quadro della sua presidenza di turno del G20, soprattutto nel contrasto alla povertà, sul clima e sul rafforzamento della governance globale. Blinken ha ringraziato Lula per il ruolo da mediatore giocato dal Brasile nella disputa tra Venezuela e Guyana sul Territorio Esequibo, affermando che il governo di Caracas deve rispettare gli impegni presi nel quadro degli Accordi di Barbados e organizzare elezioni libere e trasparenti nel 2024. Il segretario Usa ha anche elogiato le autorità brasiliane per il sostegno ad Haiti, ribadendo la necessità di assistenza umanitaria internazionale alla popolazione. Particolare attenzione è stata dedicata anche al conflitto in corso nella Striscia di Gaza e alla guerra in Ucraina. (segue) (Brb)