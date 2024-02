Indonesia: avanza il processo di adesione all'Ocse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha dato formalmente inizio ai colloqui per l'adesione all'organizzazione dell'Indonesia, appena una settimana dopo le elezioni presidenziali che si sono tenute in quel Paese asiatico. Se la domanda presentata da Giacarta verrà accolta, l'Indonesia diventerà il primo Paese del Sud-est asiatico ad aderire all'Ocse, soprannominata il "club delle economie sviluppate". L'Indonesia punta a conseguire lo status di economia sviluppata entro il 100mo anniversario della sua indipendenza, nel 2045. Aderire all'Ocse e attuare le riforme istituzionali necessarie a soddisfare gli elevati standard regolatori dell'organizzazione consentirebbe di accelerare il percorso verso il raggiungimento di tale storico obiettivo nazionale. (segue) (Fim)