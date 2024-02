Usa-Cina: assistente segretaria Kendler, limiteremo restrizioni ai soli chip avanzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno inasprito le restrizioni all'esportazione di chip avanzati verso la Cina, ma "non sono interessati ad estenderle ulteriormente ai chip più maturi o 'legacy'". Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" l'assistente segretaria del Commercio Usa, Thea D. Rozman Kendler. La funzionaria, che è responsabile della regolamentazione delle esportazioni statunitensi di prodotti ad alta tecnologia, si trova in visita a Tokyo, da dove ieri ha concesso l'intervista. I cosiddetti chip 'legacy' sono quelli più datati, con architetture a 28 nanometri o di generazioni precedenti, che trovano ancora applicazioni in prodotti di consumo come automobili o elettrodomestici. (segue) (Git)