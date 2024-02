Mar Rosso: Usa incriminano quattro uomini per contrabbando di armi agli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno incriminato quattro cittadini stranieri accusati dell'invio di armi di fabbricazione iraniana alle milizie yemenite Houthi, responsabili degli attacchi sferrati in questi mesi contro le navi commerciali che attraversano il Mar Rosso. Il dipartimento di Giustizia ha divulgato ieri i capi d'accusa a carico di Muhammad Pahlawan, Mohammad Mazhar, Ghufran Ullah and Izhar Muhammad: i quattro sarebbero responsabili del carico di armi sequestrato dai Navy Seals al largo delle coste della Somalia il mese scorso, e sono anche accusati di aver fornito informazioni false alla Guardia costiera statunitense dopo il loro arresto. (segue) (Was)