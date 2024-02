Brasile: presunto colpo di Stato, Bolsonaro in silenzio nella prima udienza a San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a San Paolo, la prima attesa udienza dell'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, nell'ambito dell'inchiesta sul presunto colpo di Stato del 2022. Il leader conservatore, come anticipato, è rimasto in silenzio per tutta la seduta, durata circa 30 minuti. Una scelta, hanno spiegato i legali, motivata soprattutto dal fatto che la difesa non ha avuto accesso preventivo alla "documentazione" in base alla quale il presidente "è accusato". Oltre a Bolsonaro, alla sede della Polizia federale, si sono presentati anche l'ex ministro dell'Ufficio per la Sicurezza istituzionale (Gsi), Augusto Heleno, l'ex ministro della Difesa, Paulo Sergio Nogueira, l'ex ministro della Casa Civile, Walter Braga Netto, l'ex ministro della Giustizia, Anderson Torres e il presidente del partito di Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. Dopo la convocazione, i legali di Bolsonaro hanno chiesto per due volte un rinvio della deposizione, mai accordato, affermando che non era stato dato loro accesso a tutti gli atti e documenti del caso, compresi strumenti digitali come computer e telefoni. (segue) (Brs)