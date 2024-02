© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è tornato ad attaccare il suo predecessore, Donald Trump. Durante un evento elettorale in California, Biden ha affermato di "non posso definirmi il miglior presidente della storia, ma sono sicuramente meglio di lui", aggiungendo che Trump "abbraccia la violenza politica, la incoraggia". (Was)