Ucraina: Zelensky sulla rimozione di Zaluzhny, è un eroe ma serviva un cambiamento

- Il presidente ucraino, Volodyyr Zelensky, ha commentato la recente rimozione del generale Valery Zaluzhny dall'incarico di comandante delle Forze armate, sostituito da Oleksandr Syrskyj. Durante una intervista dal fronte con l'emittente statunitense "Fox News", Zelensky ha affermato che le autorità di Kiev stanno "ricaricando e riavviando la gestione della catena di comando delle Forze armate: ne avevamo bisogno". Il presidente non ha criticato l'operato di Zaluzhny, definendolo un "eroe nazionale", precisando però che "la situazione di recente non stava più cambiando, e noi abbiamo bisogno di andare veloce: il tempo è denaro, e nel nostro caso equivale alle vite delle persone". (Was)