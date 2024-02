Ucraina: Zelensky, senza gli aiuti Usa sopravviveremo, ma non tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha commentato lo stallo al Congresso degli Stati Uniti in merito all'approvazione di nuovi fondi da destinare agli aiuti militari a Kiev, ribadendo la scarsità di munizioni da impiegare nella lotta contro i russi. Durante una intervista dal fronte con l'emittente statunitense "Fox News", Zelensky ha detto che "senza gli aiuti Usa sopravviveremo: ma non tutti". Il presidente ucraino ha aggiunto di avere "ottimi rapporti" con i rappresentanti del Congresso, che ha visto più volte in passato. "Difendere il Paese dalla Russia è una grande sfida, ed è cruciale: rischiamo di perdere molte persone, e senza i nostri soldati perderemo tutto". (Was)