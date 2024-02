Egitto: vice presidente Bers a “Nova”, intesa con Italia è l’inizio di una fruttuosa cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa firmata oggi all’ambasciata d’Italia al Cairo con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) per il lancio dell’iniziativa “Supporto alle start-up e alle micro, piccole e medie imprese in Egitto “segna l’inizio di una fruttuosa cooperazione”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il vice presidente della Bers, Mark Bowman, che ha espresso la propria gratitudine all’Italia. “È un programma molto importante per il sostegno alle Pmi, in particolare quelle guidate da donne e giovani”, ha aggiunto, sottolineando che si tratta del primo accordo al mondo siglato con l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e con l’ambasciata d’Italia in Egitto. L’iniziativa, che prevede un contributo italiano di 2 milioni di euro a valere su fondi della Cooperazione italiana, ha l’obiettivo di migliorare, tramite il trasferimento di know-how, la competitività a lungo termine e la resilienza di start-up e micro, piccole e medie imprese in Egitto. Particolare attenzione sarà riservata alle aziende gestite da donne e da giovani e alla loro capacità di creare reddito e occupazione, come anche alle regioni dotate di minori servizi di assistenza alle imprese, in particolare nell’Alto Egitto. (Cae)