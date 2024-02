Russia: Biden ha incontrato la vedova e la figlia di Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato oggi in California la vedova e la figlia di Aleksej Navalnyj, a meno di una settimana dalla morte dell'attivista e oppositore politico russo in carcere. Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota. Il colloquio non è stato inserito nell'agenda giornaliera pubblicata quotidianamente dalla presidenza Usa, e il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, non ha confermato la notizia durante il briefing odierno con la stampa. Negli ultimi giorni, Biden e diversi esponenti della sua amministrazione hanno accusato il presidente russo, Vladimir Putin, di essere direttamente responsabile per la morte di Navalnyj, e il governo federale ha anticipato un nuovo, grande pacchetto di sanzioni alla Russia che sarà annunciato domani. Biden ha fatto le sue condoglianze per la morte di Navalnyj, esprimendo "profonda ammirazione" per lo "straordinario coraggio" dell'oppositore politico russo, che ha "sempre combattuto contro la corruzione e per la libertà della Russia".(Was)