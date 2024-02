Argentina: chiusura istituto contro discriminazioni, funzioni e competenze passano a ministero Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina chiuderà definitivamente l'Inadi nell'ambito di una politica di "smantellamento di istituti che sono casse di risonanza della politica o luoghi per generare impiego militante". Lo ha annunciato il portavoce presidenziale, Manuel Adorni, durante la conferenza stampa nel palazzo del governo, la Casa Rosada. Il primo degli "istituti inutili" che il governo andrà a smantellare è l'Inadi, "che ha circa 400 impiegati e decine di uffici in tutto il Paese", ha detto Adorni. Per la chiusura dei vari istituti, ha aggiunto il portavoce, si potranno verificare diverse casistiche: "In alcuni casi si agirà per decreto, mentre in altri basterà la decisione dei ministri". Il governo Milei, secondo Adorni, ha deciso di chiudere il numero "infinito" di istituti, in linea con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e l'intervento dello Stato. (Abu) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata (Abu)