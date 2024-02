Russia: media Usa, le nuove sanzioni colpiranno più di 500 obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo pacchetto di sanzioni che l'amministrazione Biden si sta preparando ad annunciare nella giornata di oggi, in risposta alla guerra in Ucraina e alla recente morte in carcere dell'attivista e oppositore politico russo Aleksej Navalnyj, colpirà più di 500 tra persone ed entità legali. Lo ha riferito un funzionario del Tesoro Usa all'emittente "Cnn", dopo che il governo federale ha anticipato la misura nei giorni scorsi. Il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha affermato martedì scorso che il pacchetto include "diversi elementi legati all'industria della difesa russa e alle fonti utilizzate da Mosca per finanziare l'economia e la guerra". (Was)