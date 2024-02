Medio Oriente: ministro Esteri Brasile a G20, soluzione a due Stati unica possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riunioni sono state dedicate soprattutto alla riforma della "governance globale", uno dei tre punti che il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha iscritto in cima all'agenda 2024 del gruppo, assieme alla lotta "contro la fame e la povertà" e all'impegno per "lo sviluppo sostenibile". Vieira ha affermato che "tutti erano d'accordo sul fatto che le principali istituzioni multilaterali – Onu, Organizzazione mondiale del commercio, Banca mondiale e Fondo monetario internazionale, tra gli altri – necessitano di riforme per adattarsi alle sfide del mondo di oggi". Nel caso particolare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è stata sottolineata da tutti "la necessità di dare impulso al dibattito sulla riforma dell'organizzazione", particolarmente del Consiglio di sicurezza, attraverso "l'inclusione di nuovi membri permanenti e non permanenti, soprattutto provenienti dall'America Latina, dai Caraibi e dall'Africa". (segue) (Brb)