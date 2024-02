© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domaniROMA– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa al primo incontro pubblico dell'evento "Il Laboratorio 050 si presenta alla città". In programma due giorni di incontri e talk finalizzati all'ascolto e alla raccolta di idee e progetti provenienti dai mondi delle istituzioni e della società civile. MACRO, Via Nizza 138 (Ore 10).- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interverrà alla tavola rotonda dal titolo "Che gioco è? Il Lazio si interroga: la partecipazione come strumento di contrasto all'azzardo". Aula Magna dipartimento Scienze della Formazione di Roma Tre - via Principe Amedeo, 182 (Ore 9:30).– L'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra Reality Optional - Miaz Brothers con i Maestri del XX Secolo. Galleria d'Arte Moderna, via Francesco Crispi 24 (Ore 11). (segue) (Rer)