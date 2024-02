Codice Strada: Lega, prevista pena massima per chi usa cellulari, polemiche strumentali 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Altro che riduzione delle pene per chi usa il cellulare mentre guida. Il nuovo codice della strada prevede esattamente il contrario e, cioè, la sospensione immediata della patente”. Lo affermano i deputati della Lega in Commissione Trasporti Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto. “Chi quindi mette a repentaglio la sua sicurezza e quella degli altri non guida più. Invitiamo chi ha strumentalizzato la realtà a leggersi bene i vari punti del disegno di legge. Per noi la sicurezza è la priorità, le chiacchiere stanno a zero”, concludono.(Com)