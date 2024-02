Gaza: Casa Bianca ribadisce "no" ad operazione a Rafah, servono garanzie per i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno ribadito ancora una volta di opporsi ad una operazione militare israeliana su larga scala nella città di Rafah, nel Sud della Striscia di Gaza, che attualmente ospita più di un milione di rifugiati in fuga dal conflitto. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. "Serve un piano credibile per garantire la sicurezza dei civili, altrimenti sarà un disastro", ha detto. (Was)