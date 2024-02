Difesa: Usa avvertono Mosca, nuova arma anti-satellite viola trattati internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha inviato un avvertimento "diretto" alla Russia in merito alla nuova arma nucleare anti-satellite attualmente in via di sviluppo da parte di Mosca, affermando che il suo dispiegamento rappresenterebbe una violazione del Trattato sullo spazio extra-atmosferico, oltre che una minaccia alla sicurezza nazionale Usa. Lo hanno riferito fonti anonime al "Wall Street Journal", aggiungendo che il messaggio è stato inviato alla Russia nel quadro di uno "sforzo diplomatico più ampio", che le autorità di Washington stanno portando avanti coinvolgendo anche la Cina, l'India e i partner del G7. Le indiscrezioni sono arrivate un giorno dopo che il quotidiano statunitense "Politico" ha scritto che l'amministrazione Biden ha tentato per diverse settimane di avviare una interlocuzione con la Russia in merito alla nuova arma in via di sviluppo, avvalendosi anche dei rappresentanti di India e Cina in qualità di intermediari. (segue) (Was)