Difesa: Usa avvertono Mosca, nuova arma anti-satellite viola trattati internazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la pubblicazione della nota di Turner, in cui il deputato dell’Ohio ha invitato la Casa Bianca a declassificare le informazioni a riguardo e aggiornare il Congresso, il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, si è affrettato ad organizzare un incontro per aggiornare i membri della commissione. “Si tratta di capacità militari che sono ancora in via di sviluppo, e sebbene siano preoccupanti non rappresentano una minaccia diretta alla nostra sicurezza: non sono armi in grado di attaccare le vite umane o portare distruzione sulla Terra”, ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing organizzato con i giornalisti il 15 febbraio. (Was)