Medio Oriente: ministro Esteri Brasile a G20, soluzione a due Stati unica possibile (4)

Durante l'apertura della riunione di ieri, Vieira ha detto che la "paralisi" che soffre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è una "inaccettabile" causa di perdita di vite umane, motivo che rende sempre più urgente una riforma della governance globale. Il governo brasiliano considera le riunioni anche un "test" per il vertice dei capi di Stato e di governo che si terrà a novembre, sempre a Rio. "Le nostre posizioni sui casi attualmente in discussione al G20, in particolare sulla situazione in Ucraina e in Medio Oriente, sono ben note e sono state presentate pubblicamente nelle sedi appropriate, come il Consiglio di sicurezza e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Le istituzioni multilaterali, tuttavia, non sono adeguatamente attrezzate per affrontare le sfide attuali, come dimostra l'inaccettabile paralisi del Consiglio di sicurezza in relazione ai conflitti in corso. Questo stato di inazione implica direttamente la perdita di vite innocenti", ha dichiarato Vieira ieri, quando ha sottolineato anche che il nord del mondo è unito attorno ad un'alleanza militare, "mentre il sud è coperto da diversi strati e zone di pace e cooperazione", citando la Zona di pace e cooperazione dell'Atlantico del sud (Zopacas) e l'Organismo per la proibizione delle armi nucleari in America Latina e nei Caraibi (Opanal), oltre alla denuclearizzazione dell'Africa attraverso una risoluzione delle Nazioni Unite e l'Unione Africana.