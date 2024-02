Codice strada: fonti Mit, per neopatentati divieto guida auto sportive sale a tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Trasporti della Camera ha stabilito che, pur restando fermo il divieto per i neopatentati, che passa da uno a tre anni dal conseguimento della patente, di guidare veicoli di grossa cilindrata, fosse necessario fissare un limite di potenza più alto, in modo da tener conto della cilindrata di un’autovettura di media potenza. Si tratta di una norma di buonsenso, inserita in un emendamento del gruppo Misto: in un momento difficile per l’economia, se una famiglia ha una macchina di media cilindrata, questa potrà essere usata anche dal figlio neopatentato. Nessun passo indietro sulla sicurezza. Parliamo di media cilindrata, non di auto sportive. Lo specificano fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, smentendo quanto riportato da alcuni siti di informazione sul nuovo Codice della strada approvato oggi appunto dalla commissione Trasporti di Montecitorio. (Rin)