Roma: incendiato pupazzo raffigurante Meloni durante cerimonia per Verbano, indagini in corso

- Un fantoccio raffigurante il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato dato alle fiamme, nella serata di oggi, ma alcuni partecipanti alla commemorazione per i 44 anni dalla morte del giovane Valerio Verbano. Alla manifestazione che si è tenuta in piazza Montebianco nel quartiere Tufello a Roma hanno paartecipato circa 1200 persone. Le immagini sono state registrate dagli agenti della questura di Roma e la Digos le sta esaminando per individuare gli autori e valutarne la posizione. (Rer)