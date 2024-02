Tunisia-Italia: ambasciatore Prunas a consegna diplomi corso formazione progetto Ance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha partecipato oggi alla cerimonia di consegna dei diplomi ai lavoratori tunisini che hanno completato la formazione nel quadro del progetto dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e che verranno assunti presto da imprese del settore edile in Italia. Lo riferisce su X la rappresentanza diplomatica a Tunisi, aggiungendo: "In bocca al lupo ai ragazzi". (Tut)