© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe devono restituire il corpo dell'attivista e oppositore Aleksej Navalnyj alla madre, in modo che possa commemorarlo in maniera adeguata. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)