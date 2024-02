Sanità: Fd'I su dimissioni Palù, serve cambio vertici a servizio nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni di Giorgio Palù "dalla presidenza dell'Alfa sorprendono nel merito, ma come atto erano prevedibili. Il professore, che ringraziamo per aver prestato la sua opera gratuitamente e senza recriminazioni, ha volutamente confuso il silenzio del ministro Schillaci con disinteresse, quando in realtà altro non era che la constatazione plastica di posizioni distanti sul futuro dell'Agenzia del farmaco e della sua profonda revisione". Lo affermano i componenti di Fratelli d'Italia in commissione Affari sociali della Camera, che proseguono: "L'Aifa è un pilastro del sistema sanitario nazionale per le cure e la ricerca al servizio dei cittadini, pertanto auspichiamo un cambio al vertice repentino con una figura professionale non solo di alto livello, ma che abbia anche lo spirito di servizio che questa nazione merita". (Rin)