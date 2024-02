Roma: Fontana, sentita solidarietà a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, le espressioni della più sentita solidarietà e vicinanza per quanto avvenuto a Roma nel quartiere di Montesacro. Auspico che i responsabili vengano individuati al più presto e che simili messaggi di odio e di violenza non si verifichino più”. Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in merito alla manifestazione a Roma dove è stato dato alle fiamme un manichino raffigurante la premier.(Rin)