Roma: Delmastro (Fd'I), sinistra condanni rogo manichino Meloni e sottobosco violento

- "Gravissimo il manichino di Giorgia Meloni bruciato in piazza a Roma da facinorosi e violenti della galassia della estrema sinistra. La sinistra parlamentare condanni senza tentennamenti questi residuati bellici sessantottini che ancora evocano la violenza politica". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia. "Non vi può essere ambiguità di fronte alla violenza come metodo politico. E' ora che il sottobosco violento della politica venga isolato dalle forze democratiche", conclude.(Rin)