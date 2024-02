Veneto: Zaia, con scomparsa Stefano Gheller se ne va icona diritti civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zaia ha proseguito: "Stefano ci ha lasciati fisicamente, ma non se ne va, non solo come ricordo ma anche per le azioni che ha voluto portare avanti col suo impegno. Debbo dire che è stato sempre un grande sostenitore delle libertà. È stato una persona che ha amato la vita. Ricordo quando nel nostro primo incontro mi ha parlato di investire risorse per creare in Veneto le spiagge per disabili gravi. Ed anche quando gli ho dato una mano per cambiare l'auto con la quale amava muoversi, in una costante ricerca di conoscenza e libertà. Stefano era un ragazzo intelligentissimo, che io non dimenticherò mai. Esprimo a tutti i famigliari e amici le più sentite condoglianze, in particolar modo alla sorella Cristina che viveva con lui". (Rev)