Medio Oriente: Meloni, escalation non aiuta neanche Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Comprendendo le difficoltà della situazione, bisogna far capire che questa escalation non aiuta, e non aiuta neanche Israele”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta”, che andrà in onda questa sera, su Rai1. “La posizione di Israele è estremamente difficile per la natura della situazione e anche perché Hamas usa i palestinesi, anche per farsi scudo”, ha proseguito la premier. (Rin)