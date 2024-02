Difesa: Usa avvertono Mosca, nuova arma anti-satellite viola trattati internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo alcuni funzionari anonimi, il governo federale Usa ha tentato di convincere Mosca a non effettuare test sulla nuova arma, esprimendo preoccupazione in merito alla diffusione delle relative informazioni di intelligence al pubblico a causa dei possibili impatti negativi sul dialogo tra i due Paesi. Le fonti non hanno fornito dettagli in merito ad una eventuale risposta dei russi, limitandosi a dire che al momento "non sembra che Mosca sia disponibile" ad avviare un dialogo costruttivo sulla questione. Lo sviluppo di una nuova arma nucleare anti-satellite da parte dei russi è stato denunciato inizialmente dal presidente della commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Turner, il quale ha pubblicato nei giorni scorsi una dichiarazione in cui parla di una "grave minaccia per la sicurezza nazionale", successivamente imputata alla nuova capacità militare di Mosca. (segue) (Was)